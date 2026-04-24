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Internacional

Melania Trump instala una nueva colmena en la Casa Blanca

El proyecto inició en 2009, cuando el carpintero de la Casa Blanca, Charlie Brandt, comenzó con la apicultura como actividad dntro del complejo.

  • 24
  • Abril
    2026

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, impulsó la ampliación del programa de apicultura en la Casa Blanca con la instalación de una nueva colmena en el jardín sur. La iniciativa busca incrementar la producción de miel dentro de la residencia presidencial y fortalecer una práctica que se mantiene activa desde hace más de una década.

¿Qué cambios traerá la nueva colmena?

La estructura, diseñada por un artesano local con forma de la Casa Blanca, permitirá integrar dos nuevas colonias de abejas a las dos ya existentes.

Con esta incorporación, se prevé un aumento de aproximadamente 13.6 kilos de miel al año, destinada principalmente a la cocina oficial, obsequios del presidente Donald Trump y donaciones a comedores comunitarios.

¿Cómo funciona el programa de apicultura?

El proyecto inició en 2009, cuando el carpintero de la Casa Blanca, Charlie Brandt, comenzó con la apicultura como actividad dentro del complejo. Desde entonces, el programa se ha consolidado como una práctica sostenible que contribuye al aprovechamiento de recursos naturales.

Producción anual y crecimiento de las colonias

Durante el verano, cada colonia puede alcanzar hasta 70,000 abejas, lo que permite superar las 90.7 kilos de miel al año. Con la nueva colmena, se espera reforzar esta capacidad productiva dentro del recinto presidencial.


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