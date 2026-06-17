Más de 1,000 personas han muerto en Gaza pese al alto al fuego

A pesar de la vigencia del alto al fuego entre Israel y Hamás desde octubre pasado, la violencia continúa en la Franja de Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, al menos 1,005 personas han muerto a causa de operaciones militares israelíes desde la entrada en vigor del armisticio.

El enclave palestino ha sido escenario de ataques casi diarios, además de disparos y lanzamiento de proyectiles en zonas cercanas a la línea que divide territorios bajo control israelí y palestino.

Dos palestinos murieron en Jan Yunis

El ataque más reciente ocurrió este miércoles en la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, donde dos palestinos perdieron la vida y otras seis personas resultaron heridas, según autoridades sanitarias locales.

Previamente, se habían registrado víctimas mortales tras una serie de ataques con drones atribuidos a Israel en distintas localidades del centro de Gaza y en la propia Ciudad de Gaza.

Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron haber ejecutado uno de estos ataques, aunque únicamente señalaron que el objetivo era un supuesto "terrorista" y no ofrecieron más detalles sobre la operación.

Familias denuncian ataque cerca de campamento de desplazados

Familiares de las víctimas atendidas en el Hospital Nasser afirmaron que el ataque tuvo como objetivo a un grupo de personas que se encontraba cerca de la playa del campamento de Muwasi, una extensa zona de tiendas de campaña donde permanecen miles de palestinos desplazados por la guerra.

Israel sostiene que continúa realizando operaciones contra integrantes de Hamás y grupos armados aliados dentro de la Franja de Gaza, al tiempo que ha ampliado el territorio que mantiene bajo su control en el enclave.

Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de incumplir las condiciones del alto al fuego alcanzado en octubre.

Israel reporta la muerte de milicianos

En un comunicado difundido este miércoles, el ejército israelí informó que durante el fin de semana eliminó a dos combatientes pertenecientes a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina mediante ataques selectivos.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza indicó el pasado domingo que el número total de fallecidos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás ya supera las 73,000 personas en el territorio palestino.

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