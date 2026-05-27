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Internacional

Irán advierte que reapertura de Ormuz 'ya no será como antes'

Irán y Omán mantienen negociaciones para determinar el mecanismo de paso por el estrecho de Ormuz, según informaron agencias locales

  • 27
  • Mayo
    2026

Irán adviertió este miércoles que la reapertura de Ormuz ya no será "como antes" y por ello, han abierto negociaciones con el otro país con acceso a Omán.

De acuerdo con el subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Beghani Kani, durante un foro internacional en Moscú.

"Sin duda, las condiciones y la regulación de paso a través del estrecho de Ormuz ya no serán como antes. Aparecerá un procedimiento totalmente diferente", 

Añadió que Irán y Omán "mantienen negociaciones para determinar el mecanismo de paso por el estrecho de Ormuz", según informaron agencias locales.

Beghani también confirmó que continúan los "contactos indirectos" con Estados Unidos, aunque añadió "no se han puesto de acuerdo en nada".

Aunque Rusia insistió hoy de nuevo en su propuesta de empobrecer el uranio enriquecido de la república islámica, el diplomático iraní aseguró que Teherán y Washington no están hablando de esas reservas.

Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que podría poner fin a la guerra.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Qatar para tratar dicho acuerdo que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán.


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