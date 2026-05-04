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Internacional

Nigeria repatriará a 130 de Sudáfrica por protestas antimigración

Autoridades aseguraron que ningún nigeriano murió en las protestas de la semana pasada contra los migrantes en Sudáfrica

  • 04
  • Mayo
    2026

Nigeria repatriará a 130 nigerianos que viven en Sudáfrica tras una nueva ola de protestas contra la inmigración en ese país.

De acuerdo con la ministra nigeriana de Relaciones Exteriores, Bianca Odumegwu-Ojukwu, describió el esfuerzo de repatriación como voluntario y señaló que se esperaba que más personas se inscribieran.

Ningún nigeriano murió en las protestas de la semana pasada contra los migrantes en Sudáfrica, quienes durante años han sido acusados ​​de quitar empleos en un país con altas tasas de desempleo.

Odumegwu-Ojukwu se reunió con el alto comisionado interino de Sudáfrica para transmitir la “profunda preocupación” del gobierno nigeriano.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, informó que mantuvo una conversación telefónica con la canciller nigeriana para reflexionar sobre los “desafíos que plantea la migración irregular” y trabajar para abordar las causas y encontrar soluciones.

Dos nigerianos murieron el mes pasado en incidentes separados con agentes de seguridad sudafricanos.

Tras la reunión del lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria indicó que la nación de África Occidental ha solicitado una investigación sobre sus muertes y busca cooperación “para proporcionar los informes de autopsia” a las familias de los fallecidos.


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