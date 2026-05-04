Trump amenaza con borrar de la faz de la Tierra a Irán si ataca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

El mandatario republicano lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst.

"Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes".

Aseguró que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es "una de las mayores maniobras militares jamás realizadas".

Trump anunció el domingo el lanzamiento de una operación para escoltar a navíos a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes en el estrecho y que ha destruido seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo.

EUA facilita tránsito de dos de sus buques mercantes por Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que facilitó el paso de dos buques mercantes por el estrecho de Ormuz, como un primer paso de la operación anunciada por el presidente Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

A través de redes sociales, el Centcom indicó que sus fuerzas ayudan activamente para restablecer el tránsito de la navegación.

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