Niños en Gaza 'luchan por sobrevivir', advierte UNICEF

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó sobre la crisis humanitaria que enfrentan los niños en la Franja de Gaza. Según el organismo, un millón de menores “luchan por sobrevivir” debido a la falta de productos básicos, como agua potable y alimentos, tras dos semanas de bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel.

“Cientos de miles de niños en Gaza están sin agua potable ni condiciones mínimas de higiene”, denunció UNICEF en su cuenta oficial de la red social X.

Además, recordó que “el agua es un derecho humano básico que no debe ser negado a nadie” e hizo un llamado a la comunidad internacional para que se garantice el acceso humanitario sin restricciones.

One million children in the Gaza Strip are at risk of not receiving life-saving support.



UNICEF and partners are on the ground to provide essential aid, but to do this critical work at scale, a lasting ceasefire and unrestricted aid delivery must be resumed and guaranteed. pic.twitter.com/oMZjimifoQ