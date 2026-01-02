2026: Comienza el año con los tambores de guerra

Durante 2025, el mundo vivió un ambiente de amenaza que llevó a una tensión entre diversos países; en particular, la relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha deteriorado a lo largo del año. Meses después del tercer ascenso de Nicolás Maduro como presidente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a países que importen petróleo venezolano; tras esto, Venezuela redirigió su petróleo hacia Asia. En septiembre de 2025, Estados Unidos comenzó ataques y operaciones militares navales en el Caribe contra barcos por supuestos vínculos al narcotráfico. Como respuesta, Caracas denunció amenaza militar y movilizó defensas. A esto le continuaron incautaciones hasta llegar a un bloqueo total de buques sancionados que intentaran entrar o salir de Venezuela.

Los últimos días han sido clave en el conflicto, ya que el país estadounidense impuso sanciones a cuatro empresas y buques relacionados con el petróleo venezolano, lo que desencadenó una presión económica sobre el mandato de Maduro y una crisis logística en PDVSA —petróleos de Venezuela—.

Además, hace algunos días Trump aseguró que EUA destruyó una instalación de producción de drogas, aunque no dio detalles sobre la supuesta operación. Aunado a esto, la guerra entre Rusia y Ucrania —iniciada en 2022— sigue con combates constantes, sin un ganador claro; actualmente, el primero recibe sanciones, mientras que el segundo recibe apoyo militar de países occidentales.

A pesar de las treguas temporales y las negociaciones continuas, el conflicto entre Israel y Palestina no ha logrado una paz duradera.

Escenario crítico 24 marzo 2025

Donald Trump anuncia que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que compre petróleo a Venezuela.

Junio 2025

Aumento del redireccionamiento del petróleo venezolano hacia países asiáticos.

Agosto 2025

EUA incrementa presencia militar en el Caribe.

2 de septiembre de 2025

Operaciones navales de EUA contra embarcaciones que Washington vinculó al narcotráfico.

Venezuela denunció amenazas militares y desplegó fuerzas navales ante operaciones de EUA en el Caribe octubre 2025.

Continuación de interdicciones marítimas y confiscaciones.

Noviembre 2025

EUA formaliza su operación regional antidrogas.

Incautaciones hasta llegar a un bloqueo total de buques sancionados que intentaran entrar o salir de Venezuela.

Principios de diciembre 2025

Venezuela acusa a EUA de operaciones ilegales en el Caribe.

10–17 de diciembre de 2025

Incautación de petroleros y controles navales.

31 de diciembre de 2025

EUA impone nuevas sanciones a empresas petroleras venezolanas y a buques que transportan crudo, intensificando la presión económica sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Cierre de 2025 / inicio de 2026

Relación en su nivel más tenso del período reciente: combinación de sanciones energéticas, operaciones navales, presión militar, liberaciones tácticas de presos y acusaciones cruzadas.

