¡No es el internet! Usuarios reportan caída de Facebook
- 11
-
Agosto
2025
Durante la tarde de este lunes 11 de agosto, miles de usuarios de redes sociales reportaron la caída global de Facebook durante más de una hora.
Cabe resaltar que este fallo es únicamente en dicha red, no para otras aplicaciones de Meta como Instagram o WhatsApp, que continuaron operando con normalidad.
Los reportes llegaron de México, Estados Unidos e incluso de Europa, por lo que se trata de un fallo global y no de un servidor o aparato en específico, pues la falla se extendió a computadoras, celulares y tabletas electrónicas.
Paulatinamente se fue restableciendo el servicio, aunque es normal que algunos usuarios tarden más que otros en recuperarlo con normaidad.
