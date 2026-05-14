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Amplía EUA cargos contra ‘El Jardinero’ del CJNG

La captura de Flores Silva representó uno de los golpes más relevantes contra la estructura del CJNG en los últimos meses.

  • 14
  • Mayo
    2026

Autoridades de EUA ampliaron los cargos criminales contra Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, identificado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como posible sucesor de ‘El Mencho’.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal estadounidense, que ahora lo vincula también con delitos relacionados con tráfico de metanfetaminas y lavado de dinero, además de cargos previos por conspiración para distribuir cocaína y heroína.

¿Quién es ‘El Jardinero’?

Audias Flores Silva fue detenido el pasado 27 de abril en Nayarit durante un operativo encabezado por fuerzas federales mexicanas, luego de meses de seguimiento e inteligencia coordinada con agencias estadounidenses.

El presunto narcotraficante era considerado uno de los mandos más importantes dentro del CJNG y durante años fue señalado como responsable de operaciones de seguridad, producción de drogas sintéticas y control territorial en varios estados del país.

Autoridades de EUA ofrecían hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura debido a su relevancia dentro de la estructura criminal.

EUA endurece acusaciones contra operador del CJNG

De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, los nuevos cargos incluyen conspiración para traficar metanfetamina hacia territorio estadounidense y operaciones de lavado de dinero ligadas al narcotráfico.

Las investigaciones señalan que Flores Silva habría coordinado rutas de tráfico de drogas y armas entre México y EUA, además de presuntas actividades de extorsión y robo de combustible.

Si es encontrado culpable, podría enfrentar una condena de entre 10 años y cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Era señalado como posible sucesor de ‘El Mencho’

Tras la caída y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, distintos reportes comenzaron a ubicar a ‘El Jardinero’ como una de las figuras con mayor capacidad para asumir liderazgo dentro del CJNG.

Su nombre ganó fuerza dentro de la organización criminal debido a su cercanía con operadores clave y al control que mantenía sobre zonas estratégicas para el trasiego de drogas.

Extradición de ‘El Jardinero’ sigue pendiente

Aunque EUA busca procesarlo por delitos federales, la extradición de ‘El Jardinero’ todavía permanece suspendida mientras enfrenta recursos legales en México.

Actualmente se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, donde permanece bajo custodia mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con su posible entrega a autoridades estadounidenses.


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