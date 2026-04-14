Conductor lanza broma sobre ICE y desata polémica en juego de MLB

El presentador del programa deportivo, Kaplan and Crew, John Browner, desató polémica tras reaccionar con molestia a la música de mariachi durante un juego de los San Diego Padres, al calificar el ambiente como “antiestadounidense” e incluso “bromear” con llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El momento ocurrió en el Petco Park, durante el partido ante los Colorado Rockies, en el marco de la presentación de los uniformes “City Connect” del equipo, los cuales están inspirados en la cultura mexicana y el Día de Muertos.

En un video, que posteriormente fue eliminado, Browner reaccionó con desagrado a la presentación de un grupo de mariachi en el estadio.

“El nivel antiestadounidense en este juego ahora mismo… esto se está saliendo de control”, mientras en pantalla aparecía una fan caracterizada como La Catrina.

Sports show host says "about to call ICE" on mariachi band—playing at night’s San Diego Padres baseball game.



"Is that mariachi?" he mocks.



"The level of anti-American in this game right now. I don’t know what to say… This is getting out of control."



"I’m about to call him…… pic.twitter.com/wKagFtGXRX — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) April 13, 2026

El conductor incluso añadió en tono de burla que llamaría al presidente Donald Trump y al ICE, lo que generó una rápida ola de críticas en redes sociales, donde el fragmento fue ampliamente difundido.

La controversia contrastó con el éxito del evento, ya que los uniformes, que celebran los lazos culturales entre San Diego y México, generaron lleno total en el estadio y más de $1,1 millones de dólares en ventas, marcando un récord para la franquicia.

Tras la reacción negativa, el programa “Kaplan and Crew” y el propio John Browner aseguraron que los comentarios formaban parte de una sátira; sin embargo, la explicación no frenó las críticas hacia el conductor por el tono de sus declaraciones.

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