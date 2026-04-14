Fuertes lluvias dejan al menos 12 fallecidos en Haití

Al menos 12 personas murieron tras las intensas lluvias registradas en los últimos días en el noroeste de Haití, un fenómeno que además provocó inundaciones, daños en infraestructura y severas afectaciones en comunidades vulnerables, de acuerdo con reportes de autoridades y medios internacionales.

Las precipitaciones, que se extendieron durante tres días consecutivos, de sábado a lunes, generaron una emergencia en distintas localidades, dejando a su paso viviendas dañadas, caminos intransitables y afectaciones directas a servicios básicos.

Inundaciones dañan viviendas, hospital y cultivos

De acuerdo con la Agencia de Protección Civil de Haití, más de 900 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones, mientras que un hospital local también sufrió daños al quedar anegado por el agua.

Además, las lluvias destruyeron decenas de carreteras, lo que ha complicado la movilidad en la región. A esto se suma la pérdida de tierras de cultivo, un golpe significativo para un país donde más de la mitad de sus casi 12 millones de habitantes enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Port-de-Paix, Saint Louis du Nord y Anse-à-Foleur, donde las condiciones climáticas agravaron la vulnerabilidad de las comunidades.

Comunidades quedan incomunicadas tras el desastre

Autoridades locales advirtieron que varias comunidades permanecen incomunicadas, debido a que las carreteras continúan inundadas o dañadas, lo que impide el acceso de ayuda humanitaria.

La falta de acceso ha dificultado la distribución de alimentos, agua y suministros básicos, mientras que el mal tiempo obligó a suspender actividades cotidianas, incluyendo el cierre de escuelas y negocios en algunas localidades.

Lluvias agravan crisis humanitaria en el país

El impacto de este fenómeno se suma a la compleja situación que enfrenta Haití, donde persisten problemas estructurales como la pobreza, la inseguridad y la limitada capacidad institucional.

Hasta el momento, las autoridades mantienen labores de evaluación de daños y monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que puedan agravar aún más la situación en el país caribeño.

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