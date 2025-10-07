Ofrecen cárteles US$10 mil por asesinar a agentes del ICE: EUA

La seguridad nacional de Estados Unidos se encuentra en alerta máxima tras revelarse que organizaciones criminales han puesto recompensas millonarias por la vida de agentes federales de inmigración.

De acuerdo con información confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cárteles de la droga, pandillas y grupos terroristas han comenzado a ofrecer $10 mil dólares por asesinar y $2 mil por secuestrar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las fotografías y nombres de algunos agentes ya circulan en redes criminales, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar su seguridad personal y operativa.

“Una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”

La secretaria del DHS, Kristi Noem, advirtió que las amenazas no se limitan a mensajes anónimos, sino que incluyen planes concretos de emboscadas y asesinatos.

“Han publicado sus fotos, las han distribuido en sus redes. Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”, declaró Noem el pasado 5 de octubre.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la funcionaria afirmó que los grupos involucrados “han puesto precio a las cabezas de varios agentes federales” y aseguró que “estos ataques no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sino con el intento de desafiar el estado de derecho”.

Gangs, cartel members, and known terrorist organizations have placed bounties on the heads of several of our law enforcement officers.



These violent riots are not about free speech. This is the rule of law vs. anarchy.



We will win. pic.twitter.com/QCVHKt0nfy — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 5, 2025

Arrestan a miembro de Latin Kings por planear asesinato

El caso más grave hasta ahora se registró en Illinois, donde un miembro de la pandilla Latin Kings, identificado como Juan Espinoza Martínez, fue detenido tras ofrecer 10 mil dólares por asesinar al comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Según el DHS, Espinoza publicó mensajes en Snapchat ofreciendo recompensas por información que permitiera ubicar al funcionario, así como pagos directos “si lo derriban”.

Fue arrestado el 6 de octubre en Burr Ridge, Illinois, y actualmente enfrenta cargos federales por solicitar el asesinato de un funcionario público.

Aumentan ataques y hostigamientos contra agentes federales

Las autoridades han reportado un aumento de ataques, acorralamientos y tiroteos contra agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, especialmente en Chicago, Portland y Dallas.

“Tuvimos una caravana de diez vehículos que siguió y acorraló a nuestros agentes en Chicago. Intentaron atropellarlos y estaban armados con pistolas semiautomáticas”, relató Noem.

El DHS ha reforzado los operativos y modificado los protocolos de seguridad, asegurando que no permitirá ataques contra funcionarios federales.

“No permitiremos que bandas criminales ataquen a nuestros agentes del orden”, afirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin, quien destacó la rápida acción de las fuerzas federales para detener al responsable.

El aumento de amenazas ha desatado un fuerte debate político en Estados Unidos.

Mientras el DHS llama a una respuesta “contundente”, algunos líderes locales, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han cuestionado la narrativa federal, calificando las medidas de Noem como “peligrosas e inconstitucionales”.

Noem, por su parte, responsabilizó a ciertos funcionarios demócratas de “minimizar el problema” y dar “cobertura política” a los grupos violentos.

“No cederemos ante las amenazas”

La secretaria del DHS fue enfática al subrayar que las autoridades no se dejarán intimidar y que los responsables de planear o ejecutar ataques contra agentes federales “enfrentarán todo el peso de la ley”.

“No cederemos ante la intimidación. Cada intento de silenciar o atacar a nuestros agentes será respondido con toda la fuerza del Estado”, sentenció Noem.

