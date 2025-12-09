FBI busca a Ryan Wedding; ofrecen recompensa de 15 millones

La embajada de Estados Unidos en México informó que el FBI mantiene la búsqueda del canadiense Ryan Wedding, exatleta olímpico señalado por operar desde México en alianza con el Cartel de Sinaloa y dirigir “una organización violenta dedicada al tráfico de cocaína”.

En un video publicado en redes sociales, la representación diplomática lo calificó como “uno de los criminales más buscados”.

El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico convertido en aliado de Cártel 🇲🇽 y líder de una red violenta de narcotráfico.



Creemos que se esconde en 🇲🇽. Ofrecemos hasta 15 millones de dólares por información que permita detenerlo. Si lo has visto o tienes información… pic.twitter.com/IwmmexMBTw — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 8, 2025

Recompensa sube a 15 millones de dólares

La embajada recordó que existe una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura, tras el aumento anunciado por el Gobierno estadounidense el pasado 19 de noviembre. Wedding es considerado fugitivo y se cree que se esconde en territorio mexicano.

Sanciones financieras y antecedentes deportivos

Además del incremento en la recompensa, la administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra Wedding, junto con nueve personas y nueve empresas asociadas.

El canadiense compitió como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City antes de presuntamente involucrarse en el tráfico internacional de drogas.

Acusaciones por narcotráfico y homicidio

El Departamento de Estado sostiene que Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas, siendo señalado como el principal distribuidor de cocaína en Canadá.

También se le atribuye el envío anual de unas 60 toneladas de cocaína hacia Los Ángeles mediante camiones provenientes de México.

Está acusado de dirigir una empresa criminal, conspiración para distribuir cocaína, asesinato e intimidación de testigos.

Las autoridades estadounidenses añadieron nuevos cargos tras el homicidio, en 2024, de un testigo federal en Medellín.

