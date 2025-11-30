Papa León XIV reafirma apoyo a la solución de dos Estados

La solución de dos Estados es “la única” capaz de poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos, reiteró el papa León XIV durante una conferencia de prensa a bordo del avión papal entre Estambul y Beirut, la primera que ofrece en vuelo desde su elección en mayo.

El pontífice estadounidense recordó que la Santa Sede respalda públicamente desde hace años la creación de un Estado palestino junto a Israel, pese a que este último no ha aceptado la propuesta.

“La consideramos la única solución capaz de resolver el conflicto actual”, afirmó ante los periodistas.

León XIV señaló que abordó el tema el jueves pasado en Ankara, durante su reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien “aprueba plenamente esta propuesta”.

Añadió que Turquía puede desempeñar un papel clave en los esfuerzos diplomáticos para destrabar el proceso.

El Vaticano reconoce oficialmente al Estado de Palestina desde 2015 y mantiene una postura firme en favor de la solución de dos Estados.

Desde su llegada al pontificado, el papa ha expresado continuamente su solidaridad con Gaza, a la que describió como “tierra martirizada”, y ha condenado el desplazamiento forzado de palestinos.

Pese a las críticas a la situación humanitaria, León XIV subrayó que la Santa Sede mantiene lazos de “amistad” con Israel y reiteró su disposición a servir como mediador entre ambas partes en busca de una salida pacífica al conflicto.

