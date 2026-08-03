El Comando Central evalúa todas las posibilidades y reconoce la necesidad de replantear la estrategia en el conflicto, según fuentes

Inicio / Internacional / Pentágono busca ideas 'creativas' en su lucha contra Irán

Tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la reanudación del diálogo, el Departamento de Guerra de Estados Unidos solicitó este lunes ideas "creativas y poco convencionales" para luchar contra Irán.

Un alto mando del Comando Central (Centcom) manifestó a un grupo de analistas que buscarán formas "nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán".

Dicha consulta se efectuó por correo electrónico, algo inusual para los analistas que ven la petición como indicio de las opciones limitadas con las que cuenta el gobierno de Estados Unidos para combatir a los líderes iraníes, según afirmó CNN.

Esta solicitud fue enviada antes de la más reciente amenaza del presidente estadounidense sobre nuevos ataques contra Irán, que finalmente canceló después de que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar suspendieron las incursiones ante la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz.

Otra fuente afirmó que el Comando Central evalúa todas las posibilidades y reconoce la necesidad de replantear la estrategia en el conflicto.

Trump detalló que la negociación se reanudaría este lunes y aseguró que el propio Irán le pidió parar el ataque previsto.

Trump afirma que avanza acuerdo para terminar guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que existe un acuerdo en construcción para poner fin a la guerra con Irán y anunció que, por el momento, no ordenará nuevos ataques militares mientras continúan las negociaciones.

El mandatario afirmó que varios aliados de Washington en Medio Oriente ya aceptaron las bases del entendimiento y trabajan para concretar un pacto que permita cerrar un conflicto que, según sus declaraciones, se ha prolongado durante los últimos cinco meses.