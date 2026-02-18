Podcast
Internacional

Trump estaría evaluando realizar ataques contra Irán

Funcionarios estadounidenses señalan que Trump evalúa posibles ataques contra Irán mientras el Pentágono traslada personal como medida preventiva

  • 18
  • Febrero
    2026

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan, pese a que Donald Trump aseguró que el país de Medio Oriente estaba buscando un acuerdo con ellos.

Pues en las últimas horas, la cadena CBS informe, de acuerdo a funcionarios estadounidenses, que el presidente de EUA estaría evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días.

Según la información compartida por la cadena de noticias, el mandatorio habría considerado las próximas acciones militares durante discusiones con altos mandos militares.

Pentágono traslada personal como medida preventiva

Del mismo modo, de acuerdo con los funcionarios citados, el Pentágono ha comenzado el traslado temporal de su personal en la región, principalmente hacia Europa y Asia.

Esta decisión se habría tomado como medida preventiva ante posibles acciones o respuestas irregulares.

Por su parte, expertos señalan que este tipo de movimientos son habituales antes de cualquier actividad militar y no necesariamente implica que un ataque sea inminente.

Casa Blanca insiste en priorizar la diplomacia

En este contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa que existen "muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán", aunque aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente.

La portavoz declinó comentar si un eventual ataque se coordinaría con Israel, país con el que la Administración mantiene estrechas consultas de seguridad.

Mientras estas declaraciones sucedían, el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln y su flotilla de buques de guerra ya se encuentran en la región, mientras que un segundo grupo, el USS Gerald Ford, está en ruta hacia Oriente Medio, según datos de seguimiento de buques marítimos.

La presencia de fuerzas estadounidenses en la región busca reforzar la capacidad de respuesta de EUA ante cualquier eventualidad.


