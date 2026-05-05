Exmodelo francesa revela red de captación ligada a Epstein

Más de dos décadas después de su primer contacto con un supuesto cazatalentos en París, la exmodelo francesa Juliette G. decidió romper el silencio sobre el proceso que, según su testimonio, la llevó a quedar atrapada en la red de manipulación sexual vinculada a Jeffrey Epstein.

En entrevista Juliette, hoy de 43 años, relató cómo fue abordada en 2004 por Daniel Siad en los Campos Elíseos con promesas de oportunidades profesionales en Estados Unidos, sin imaginar que terminaría en una propiedad de Epstein en Nueva York.

Según la denunciante, el mecanismo comenzó con una aparente selección profesional.

Siad, acusado por varias mujeres de actuar como facilitador, habría evaluado su nivel de vulnerabilidad y disposición.

“Identifiqué varias etapas que me llevaron hasta ahí. Estos hombres, mediante manipulación, prueban hasta dónde se someterá una joven”, explicó.

Juliette recibió poco después un boleto de avión a Nueva York y una dirección en Madison Avenue. Aunque tenía escasa información, decidió viajar tras recibir referencias aparentemente tranquilizadoras de su agencia.

De promesa profesional a control psicológico

Al llegar a Estados Unidos, se encontró con Epstein, quien le pidió inmediatamente el pasaporte, un acto que ahora interpreta como una forma de control.

Sin documentos, en un país extranjero y con dinero recibido por parte del financiero, Juliette asegura haber sentido una mezcla de dependencia, deuda y presión psicológica.

El episodio escaló cuando, bajo el pretexto de evaluar su potencial como modelo, Epstein la condujo a una habitación privada, donde le pidió mostrar su cuerpo y posteriormente la habría manoseado.

Después, según su testimonio, el magnate le dijo que necesitaba “ponerse en forma” y sugirió incluso trabajos como escort.

Juliette forma parte de un grupo de exmodelos que ahora buscan ayudar a las autoridades francesas a identificar a presuntos colaboradores europeos de Epstein.

Daniel Siad niega las acusaciones, pero permanece bajo investigación en Francia, donde también han surgido señalamientos contra otras figuras del mundo del modelaje, incluyendo Jean-Luc Brunel, hallado muerto en prisión en 2022, y Gérald Marie, exdirectivo de Elite.

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