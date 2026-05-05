Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_33_da0a28843c
Internacional

Exmodelo francesa revela red de captación ligada a Epstein

Juliette G. denunció un patrón de manipulación, control y abuso que comenzó en París y terminó en NY; investigadores siguen la pista de presuntos reclutadores

  • 05
  • Mayo
    2026

Más de dos décadas después de su primer contacto con un supuesto cazatalentos en París, la exmodelo francesa Juliette G. decidió romper el silencio sobre el proceso que, según su testimonio, la llevó a quedar atrapada en la red de manipulación sexual vinculada a Jeffrey Epstein.

En entrevista Juliette, hoy de 43 años, relató cómo fue abordada en 2004 por Daniel Siad en los Campos Elíseos con promesas de oportunidades profesionales en Estados Unidos, sin imaginar que terminaría en una propiedad de Epstein en Nueva York.

Según la denunciante, el mecanismo comenzó con una aparente selección profesional.

Siad, acusado por varias mujeres de actuar como facilitador, habría evaluado su nivel de vulnerabilidad y disposición.

“Identifiqué varias etapas que me llevaron hasta ahí. Estos hombres, mediante manipulación, prueban hasta dónde se someterá una joven”, explicó.

Juliette recibió poco después un boleto de avión a Nueva York y una dirección en Madison Avenue. Aunque tenía escasa información, decidió viajar tras recibir referencias aparentemente tranquilizadoras de su agencia.

De promesa profesional a control psicológico

Al llegar a Estados Unidos, se encontró con Epstein, quien le pidió inmediatamente el pasaporte, un acto que ahora interpreta como una forma de control.

Sin documentos, en un país extranjero y con dinero recibido por parte del financiero, Juliette asegura haber sentido una mezcla de dependencia, deuda y presión psicológica.

El episodio escaló cuando, bajo el pretexto de evaluar su potencial como modelo, Epstein la condujo a una habitación privada, donde le pidió mostrar su cuerpo y posteriormente la habría manoseado.

Después, según su testimonio, el magnate le dijo que necesitaba “ponerse en forma” y sugirió incluso trabajos como escort.

Juliette forma parte de un grupo de exmodelos que ahora buscan ayudar a las autoridades francesas a identificar a presuntos colaboradores europeos de Epstein.

Daniel Siad niega las acusaciones, pero permanece bajo investigación en Francia, donde también han surgido señalamientos contra otras figuras del mundo del modelaje, incluyendo Jean-Luc Brunel, hallado muerto en prisión en 2022, y Gérald Marie, exdirectivo de Elite.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

guerra_en_iran_20260327_2211041_2187b1325a
Diplomacia se activa ante posible fin de tregua con Irán
H_Fylgf_H_Ww_AAP_Ge_A_e65a65be03
Juez desecha demanda de Trump contra Wall Street Journal
inter_melania_trump_60659d369d
Melania Trump declara que desconocía los crímenes de Epstein
publicidad

Últimas Noticias

Toluca_0c05d0d0f9
¡Otro round! Toluca golea a LAFC y disputará la 'Conca' vs Tigres
deportes_champions_3_803e8c0bf0
Lo que hay que saber sobre la final de la Champions 2026
ghdgfh_8fdd9d3263
Confirma Mariana Rodríguez que su tercer hijo será niña
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
sheinbaum_conmemora_164_anivesario_de_batalla_puebla_8de410a2d1
Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum
publicidad
×