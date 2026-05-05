Polémica por publicación de la Casa Blanca en Cinco de Mayo

La cuenta oficial de la White House en X publicó este 5 de mayo un mensaje de “Happy Cinco de Mayo to all who celebrate!” acompañado de una imagen satírica que rápidamente generó reacciones y críticas en redes sociales por su representación de temas migratorios y estereotipos vinculados a México.

La imagen, de tono humorístico, mostraba a los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer portando elementos asociados a celebraciones mexicanas junto con referencias a inmigración ilegal y un contexto fronterizo, lo que usuarios, activistas y comentaristas interpretaron como una burla hacia comunidades migrantes, especialmente en un momento de alta tensión por las políticas migratorias estadounidenses.

Happy Cinco de Mayo to all who celebrate! pic.twitter.com/gfTriN75Fk — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

Pocas horas después el líder demócrata Chuck Schumer, arremetió contra la Casa Blanca al contestar la publicación con otra imagen en donde se ve al mandatario federal junto a Epstein portando sombreros mexicanos.

La publicación avivó acusaciones de insensibilidad cultural y de reforzar discursos hostiles hacia inmigrantes, en particular hacia la población mexicana y latinoamericana en Estados Unidos.

Asimsimo, el miedo a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a la cancelación de festejos por el 5 de Mayo en al menos cuatro ciudades de Estados Unidos con fuerte presencia de comunidades mexicanas y poblanas.

Houston, Texas; Filadelfia, Pensilvania; San Luis, Missouri; y Chicago, Illinois suspendieron sus eventos conmemorativos ante la preocupación de posibles detenciones migratorias durante reuniones públicas, en una decisión que refleja el clima de incertidumbre que viven miles de familias migrantes.

En Houston, donde cada año la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) organiza un tradicional desfile para recordar la Batalla de Puebla, este 2026 se tomó la decisión de no realizarlo, marcando la primera cancelación desde la pandemia.

El comité organizador explicó que la medida responde a la necesidad de proteger a las familias asistentes, especialmente a niñas, niños y padres de familia.

“La seguridad de nuestros niños y sus padres sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señaló LULAC al anunciar la suspensión.

En Chicago, una de las ciudades con mayor población mexicana en Estados Unidos, la celebración también fue cancelada por segunda vez, mientras que en Filadelfia y San Luis autoridades comunitarias y organizadores optaron por frenar actividades ante el mismo temor.

Contexto de tensión migratoria bajo Trump

La polémica surge en paralelo a un escenario de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump, cuyo segundo mandato ha estado marcado por un enfoque de deportación masiva y endurecimiento de operativos del U.S. Immigration and Customs Enforcement.

Una investigación publicada por The Washington Post reveló que entre enero de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 780 incidentes en centros de detención migratoria donde personal del ICE utilizó fuerza física o agentes químicos contra detenidos.

El reporte, basado en correos internos y documentos obtenidos mediante solicitudes públicas, documenta el uso de puñetazos, derribos, inmovilizaciones, gas pimienta, pistolas Taser y otros métodos coercitivos, además de múltiples denuncias sobre condiciones inhumanas en centros de detención.

Testimonios y denuncias sobre condiciones de detención

Entre los casos expuestos destaca el de migrantes detenidos en Alaska que denunciaron el uso de bolas de pimienta para dispersar protestas dentro de instalaciones.

Algunos testimonios describen lesiones graves, crisis respiratorias y falta de atención médica adecuada.

Los documentos citados por la investigación señalan que al menos 106 personas resultaron heridas en incidentes con uso de fuerza, incluyendo fracturas, convulsiones y traumatismos.

Además, organizaciones de derechos civiles han denunciado hacinamiento, alimentos en mal estado, acceso limitado a higiene, negligencia médica y uso excesivo de la fuerza, particularmente en instalaciones administradas por contratistas privados.

Según los datos revelados, durante el primer año del segundo mandato de Trump el uso de la fuerza en centros de detención aumentó 37%, mientras el número de personas sometidas físicamente creció 54% respecto al último año de la administración anterior.

El endurecimiento responde a la meta declarada por Trump de ejecutar la mayor campaña de deportación en la historia del país, una política que ha incrementado el número de detenidos por encima de 60 mil personas, muy por encima de niveles previos.

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