Posible brote de hantavirus en crucero dejó tres muertos

Al menos seis personas a bordo del crucero polar MV Hondius resultaran afectadas por un presunto brote de hantavirus, enfermedad viral poco común pero potencialmente letal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que tres personas han fallecido, una permanece en cuidados intensivos y otros casos siguen bajo investigación, mientras el barco permanece retenido frente a la costa de Praia, Cabo Verde, sin autorización para desembarcar.

El buque, operado por Oceanwide Expeditions, zarpó el 20 de marzo desde Ushuaia, Argentina, con destino final en Cabo Verde, donde debía concluir su travesía el 4 de mayo.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

Las víctimas: un matrimonio neerlandés y un pasajero alemán

Las autoridades confirmaron que las primeras víctimas mortales fueron un pasajero neerlandés de 70 años, quien presentó síntomas a bordo y falleció durante el trayecto, y su esposa, de 69 años, quien fue evacuada a Johannesburgo, Sudáfrica, donde murió posteriormente.

La tercera víctima fatal sería un pasajero alemán que permanecía en el barco.

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Además, un ciudadano británico de 69 años representa hasta ahora el único caso confirmado por laboratorio y continúa en estado crítico en Sudáfrica.

También se reportan dos miembros de la tripulación con síntomas respiratorios severos, mientras otros pasajeros permanecen aislados bajo observación médica.

El MV Hondius, una embarcación polar de 107.6 metros con capacidad para 170 pasajeros, 57 tripulantes, 13 guías y un médico, quedó prácticamente inmovilizado frente a Cabo Verde luego de que las autoridades locales negaran el desembarco por razones de seguridad pública.

Las autoridades sanitarias de Cabo Verde abordaron el crucero para realizar evaluaciones epidemiológicas, mientras se estudian opciones de traslado a Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife para nuevas pruebas y posible atención médica especializada.

Entre los pasajeros y tripulantes hay personas de 23 nacionalidades, incluidos británicos, estadounidenses, españoles, filipinos, un argentino y un tripulante guatemalteco.

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?

El hantavirus suele transmitirse por contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados, particularmente en ambientes rurales o silvestres.

Aunque normalmente no se considera altamente transmisible entre humanos, algunas variantes pueden presentar contagio interpersonal excepcional.

Los síntomas iniciales suelen parecer una gripe severa:

Fiebre

Dolores musculares

Náuseas

Vómitos

Escalofríos

Dolor abdominal

Sin embargo, en etapas avanzadas puede evolucionar a síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), una condición que provoca acumulación de líquido en los pulmones, insuficiencia respiratoria y fallos cardíacos.

No existe cura específica, por lo que la detección y atención temprana son fundamentales.

Investigación apunta a la ruta sudamericana

Debido a que el crucero partió desde Ushuaia, la investigación epidemiológica se concentra en posibles exposiciones previas en Argentina, donde los casos de hantavirus han mostrado un incremento preocupante.

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Según datos oficiales argentinos, entre mediados de 2025 y principios de 2026 se registraron más de 50 casos, con un aumento de mortalidad de hasta 33.6%.

Aunque Tierra del Fuego descartó casos locales, expertos señalan regiones endémicas en zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde el roedor colilargo actúa como principal vector.

La OMS trabaja actualmente con gobiernos, autoridades portuarias y la operadora del crucero para coordinar evacuaciones médicas, rastreo de contactos, análisis de laboratorio y secuenciación del virus para determinar si efectivamente se trata de hantavirus o de otra amenaza infecciosa.

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