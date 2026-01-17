Podcast
Internacional

Primera venta de crudo venezolano bajo Trump va a empresa donante

La primera venta de crudo venezolano gestionada por EUA fue adquirida por Vitol, firma cuyo socio aportó millones a la campaña de Trump, según Financial Times

  • 17
  • Enero
    2026

La primera venta estadounidense de crudo venezolano fue a Vitol, una compañía con sede en Houston y cuyo socio donó alrededor de US$6,000,000 a la campaña de reelección de Donald Trump, informó el diario Financial Times.

John Addison, uno de los mayores accionistas de Vitol, asistió a una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump la semana pasada, de acuerdo con un reporte del periódico británico.

El empresario petrolero participó en los esfuerzos de su compañía para asegurar un acuerdo de US$250,000,000 para el crudo venezolano, indicó el periódico británico. El acuerdo, publicó, “dio inicio al controvertido plan del presidente estadounidense de vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano”.

De acuerdo con el reporte del diario, Addison se unió a Ben Marshall, director de la división estadounidense de Vitol, para hablar con Trump durante una reunión de alto nivel con los jefes de la industria en la Casa Blanca la semana pasada. Vitol fue la única empresa con dos altos funcionarios presentes en las conversaciones, según el Financial Times.

De acuerdo con la publicación, las donaciones de Addison a la campaña de reelección de Trump incluyeron 5 millones de dólares en octubre de 2024 a Maga Inc, según una base de datos de donantes de OpenSecrets, y más de un millón de dólares a otros dos grupos alineados con Trump.

Trafigura, otra comercializadora global, también adquirió 250 millones de dólares en petróleo venezolano, según dos personas familiarizadas con los acuerdos, citados por el Financial Times.

La compañía gastó 525 mil dólares en cabildeo en Estados Unidos entre 2024 y 2025, indican los datos de OpenSecrets.

Un funcionario del Departamento de Energía dijo que Vitol y Trafigura están entre los mayores comercializadores de energía del mundo y ambos fueron seleccionados porque estaban “dispuestos y eran capaces de mover las transacciones iniciales con rapidez.

El Departamento de Energía continuará explorando todas las opciones a medida que continúan las ventas”, dijo el funcionario citado por el Times.

Vitol y Trafigura venderán a sus clientes el petróleo venezolano que compran en Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos planea controlar la industria petrolera de Venezuela “indefinidamente” tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.


