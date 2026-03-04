Casa Blanca no descarta tropas sobre terreno de ofensiva en Irán

La Casa Blanca de los Estados Unidos no descartó que el presidente Donald Trump ordene el envío de tropas terrestres a Irán.

Durante una conferencia de prensa, la portavoz Karoline Leavitt, aclaró que "de momento" esta opción no forma parte del plan inicial para la operación Furia Épica contra la república islámica.

"🚨La Administración Trump está haciendo todo lo que está a su alcance para proteger a los estadounidenses. Más de 17,500 estadounidenses han regresado a casa desde entonces. Si eres un Ciudadano de los EE. UU. que busca regresar a casa, regístrate en http://Step.State.Gov o llama al Grupo de Trabajo del Departamento de Estado las 24/7 al +1-202-501-4444."

🚨The Trump Admin is doing everything within its power to protect Americans. More than 17,500 Americans have since returned home.



If you are a U.S. Citizen looking to return home, register at https://t.co/oSMcHWOEhO or call the 24/7 State Dept. Task Force at +1-202-501-4444. https://t.co/1AmLI8KvmB — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026

Además, aseguró que hace "todo lo que está a su alcance para proteger a los estadounidenses".

Investigan ataque a escuela de niñas en Irán

Por otra parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que abrieron la investigación sobre el ataque a una escuela de niñas al sur de Irán, en el que 180 personas perdieron la vida al inicio del conflicto.

"Lo único que sé, lo único que puedo decir, es que lo estamos investigando", respondió Hegseth al ser preguntado en una rueda de prensa sobre el bombardeo, que ha provocado el rechazo internacional y la apertura de una investigación "exhaustiva" por parte de la ONU [...] Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles, pero estamos considerando investigarlo", añadió el jefe del Pentágono."

Según la Media Luna Roja Irání, la mayoría de las víctimas eran niñas. Sin embargo, también perdieron la vida maestros y padres de familia.

Comentarios