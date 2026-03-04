Doug Burgum y Delcy Rodríguez se reúnen para tratar recursos

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, sostuvo una reunión este miércoles con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, como parte de la agenda de alto nivel impulsada por el presidente Donald Trump para consolidar cooperación en sectores clave como energía y minería.

Burgum, quien también preside el Consejo Nacional de Dominio Energético estadounidense, fue recibido en el palacio presidencial de Miraflores poco después de su arribo a la capital venezolana, en una visita que se enmarca dentro de los esfuerzos de Washington por abrir nuevas opciones de colaboración económica y de inversión.

Agenda enfocada en minería y cadenas de suministro

La embajada estadounidense en Venezuela detalló que el funcionario sostuvo encuentros con autoridades del Gobierno interino y sostendrá diálogos con empresas de ambos países con el objetivo de trabajar por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras, sectores considerados estratégicos para la industria tecnológica y energética global.

La visita de Burgum se considera un paso relevante dentro de un plan de tres fases diseñado por la administración Trump para Venezuela, que contempla estabilidad, recuperación y transición de la economía y sectores productivos.

Cooperación energética y cambios regulatorios

En las últimas semanas, el Gobierno venezolano ha llevado adelante reformas en la legislación petrolera que buscan atraer inversión extranjera; además, se preparan cambios a la ley minera que podrían abrir espacios para la explotación de recursos como oro, diamantes y tierras raras, según fuentes vinculadas con el proceso.

La reunión de alto nivel en Caracas se da en un contexto de restablecimiento gradual de relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, luego de un periodo de tensiones y cambios políticos en Venezuela.

Cooperación bilateral avanza pese a desafíos

La visita de Burgum es una de las más recientes de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela desde principios de año y refleja el interés de Washington por potenciar alianzas que fortalezcan el intercambio comercial y la inversión en sectores estratégicos, especialmente en petróleo, gas y recursos minerales.

Este acercamiento se ha acompañado de declaraciones públicas del presidente Trump, quien ha destacado el potencial de colaboración con Caracas, y de un ambiente diplomático que busca balancear intereses energéticos con desarrollo económico.

