Internacional

Rusia avanzará más si falla la paz en Ucrania, advierte Putin

Vladímir Putin advirtió que si Kiev y sus aliados rechazan las condiciones de Moscú en las negociaciones, Rusia ampliará su ofensiva militar

  • Diciembre
    2025

El presidente Vladímir Putin advirtió que su gobierno buscará ampliar los avances militares si Kiev y sus aliados occidentales no aceptan las exigencias del Kremlin en la mesa de diálogo.

Durante una reunión anual con la cúpula militar rusa, el mandatario aseguró que Moscú mantiene la iniciativa estratégica en todo el frente y dejó claro que la vía diplomática sigue abierta, pero con límites.

Advertencia directa desde el Kremlin

“Preferimos eliminar las causas del conflicto por medios diplomáticos, pero si la otra parte y sus patrocinadores extranjeros se niegan a un diálogo sustantivo, Rusia alcanzará sus objetivos por medios militares”, afirmó Putin ante altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El presidente ruso insistió en que su país ampliará una “zona de seguridad” a lo largo de la frontera y subrayó que las tropas rusas “están curtidas por la batalla” y no tienen comparación en el escenario actual.

Exigencias que bloquean la negociación

Las declaraciones llegan en medio de intensas gestiones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra, sin embargo Moscú y Kiev mantienen posturas irreconciliables.

Putin exige que Ucrania reconozca como territorio ruso Crimea y cuatro regiones ocupadas parcialmente, además de que retire tropas de zonas que aún controla.

También demanda que Kiev renuncie a su intención de integrarse a la OTAN y rechaza cualquier despliegue militar occidental en territorio ucraniano.

Respuesta de Kiev y sus aliados

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reiterado que Rusia actúa como potencia invasora y ha rechazado ceder territorio.

Aunque se ha mostrado abierto a discutir garantías de seguridad alternativas a la OTAN, insiste en que la soberanía no es negociable.

Tras reuniones en Berlín con enviados estadounidenses, Zelensky calificó el borrador del plan de paz como “viable”, pero reconoció que el tema territorial sigue sin resolverse.

Por otra parte, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, informó que las recientes operaciones en Donetsk abren la puerta a nuevos avances y adelantó planes para intensificar la ofensiva en Zaporiyia y regiones vecinas.

“La tarea clave es mantener y acelerar el ritmo de la ofensiva”, dijo, al detallar un mayor énfasis en drones, sistemas de interferencia y defensa aérea.

 


