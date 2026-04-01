Irán ataca aeropuerto de Kuwait y un petrolero frente a Qatar

Estos hechos ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos anunciara que se encontraba casi listo para poner fin al conflicto en Medio Oriente

  • 01
  • Abril
    2026

Irán atacó este miércoles el Aeropuerto Internacional de Kuwait, así como las instalaciones petroleras frente  a Qatar, mientras que se perpetraban agresiones aéreas contra Teherán.

Bahréin emitió dos alertas por misiles entrantes, mientras que una agencia estatal reportó que un dron había alcanzado un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y causó un gran incendio.

Por otra parte, un misil de crucero impactó contra un petrolero frente a la costa de Qatar el miércoles, informó el Ministerio de Defensa. Los 21 miembros de la tripulación del buque, contratado por la estatal QatarEnergy, fueron salvaguardados y no se reportaron víctimas.

iran-ataca-aeropuerto-kuwait.jpg

Un petrolero kuwaití completamente cargado fue atacado frente a Dubái, uno de los más de 20 barcos atacados por Irán durante la guerra.

Donald Trump anuncia que se encuentra 'casi' listo para finalizar conflicto en Medio Oriente

Estos hechos ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se encontraba casi listo para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Esas declaraciones plantearon la posibilidad de que Washington pueda retirarse sin ninguna garantía de Teherán de que dejará de bombardear a sus vecinos árabes del golfo Pérsico o de que aliviará su control sobre el crucial estrecho de Ormuz.

Tampoco está claro qué haría Israel, que comenzó a bombardear Irán junto con Estados Unidos el 28 de febrero, si Washington se retira sin un acuerdo. También deja abierta la duda de qué podría hacer Teherán con el uranio altamente enriquecido que aún tiene en sus reservas.

Hace apenas unos días, Trump advirtió que Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas de Irán si Teherán no reabría el estrecho el 6 de abril. También ha amenazado con atacar el centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg y posiblemente plantas desalinizadoras.

Recordemos que Trump ha enfrentado una creciente presión para poner fin a la guerra, mientras el precio del petróleo se ha disparado, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros bienes.

 


Notas Relacionadas

iran_advierte_arrastrar_eua_infierno_cc42084616
Irán advierte a Trump de arrastrar a EUA al infierno por amenazas
guerra_iran_afecta_empresas_eua_f61167f745
Guerra en Irán afecta comercio de empresas estadounidenses
trump_amenaza_con_desatar_infierno_iran_68b35013d5
Trump amenaza con desatar infierno en Irán ante bloqueo de Ormuz
Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
