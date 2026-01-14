Ejército de EUA retira sus tropas de base aérea en Qatar

El Ejército de los Estados Unidos retiró su personal de la base aérea Al Udeid en Qatar, mientras que el presidente Donald Trump considera desplegar una acción militar en Irán.

De acuerdo con un funcionario estadounidense, parte del personal fue trasladado fuera de la base debido a las fuertes tensiones entre Washington y Teherán.

Esto sucede luego de que el presidente republicano aseguró a los iraníes que "la ayuda está en camino", como una señal de una presunta intervención en dicho país.

Te recomendamos: Trump rompe diálogo con Irán y respalda protestas

Trump insta a tomar control de instituciones

En tanto, el mandatario republicano dirigió un mensaje a los ciudadanos de Irán, en el que los instó a seguir con las protestas.

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando!, ¡tomen el control de sus instituciones! Anoten los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Ellos pagarán un alto precio", escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que su país se defenderá contra el "mal y la interferencia extranjera".

Comentarios