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Internacional

Qatar pide una solución 'integral' que permita reabrir Ormuz

Reiteró que ese estrecho, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petroleo y gas, 'no debe ser utilizado para presionar negociaciones'

  • 14
  • Abril
    2026

Qatar pidió este martes a Estados Unidos e Irán que reanudaran sus negociaciones para alcanzar una "solución integral" que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, subrayó que Doha "está en contacto permanente con Pakistán", "apoya sus esfuerzos de mediación" y "está al tanto de las conversaciones" que las delegaciones de Estados Unidos e Irán concluyeron, sin acuerdo.

"Animamos a que sigan estas conversaciones. Es importante alcanzar una solución integral y no solo un alto el fuego. Se necesita una solución que tranquilice las inquietudes de los países del Golfo, incluido Irán. Apoyamos la continuidad de las conversaciones para reabrir el estrecho", dijo al Ansari.

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Reiteró que fin de la guerra no debe ser condicionado con estrecho de Ormuz

Reiteró que ese estrecho, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petroleo y gas, "no debe ser utilizado como carta de presión o controlado por una de las partes" del conflicto.

"Llamamos a que se permita la reanudación de la navegación por el estrecho sin condiciones", recalcó, tras subrayar que después del fin de la guerra, los países ribereños del golfo Pérsico "deben negociar para sentar las bases de una solución constante que garantice los derechos de todos" sobre Ormuz.

Al Ansari enfatizó que "lo más importante ahora es centrarse en consolidar el alto el fuego" de dos semanas que entró en vigor el 8 de abril, "y transformarlo en una paz duradera en la región".

Además, destacó el impacto económico de la guerra, que ha disparado los precios de la energía a nivel mundial.

 


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