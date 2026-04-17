Irán abre el estrecho de Ormuz durante tregua con Estados Unidos

El gobierno de Irán anunció este viernes la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales, en el marco del cese al fuego vigente con Estados Unidos, en una medida que busca aliviar tensiones en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

La decisión fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien señaló que el paso marítimo permanecerá completamente abierto durante el periodo de tregua.

“De acuerdo con el alto el fuego (…) el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz se declara completamente abierto”, informó el canciller iraní, en referencia a la ruta coordinada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de su país.

El anuncio se produce en un contexto de tensión sostenida en Medio Oriente, tras semanas de enfrentamientos y el fracaso de una primera ronda de negociaciones de paz, lo que derivó en bloqueos y contrabloqueos en la zona.

Reacción de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó de inmediato a la decisión iraní a través de sus redes sociales.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”, escribió el mandatario, en un mensaje breve que sugiere un posible alivio temporal en la escalada del conflicto.

"IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT OF IRAN IS FULLY OPEN AND READY FOR FULL PASSAGE. THANK YOU!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/xDQpCj8APe — The White House (@WhiteHouse) April 17, 2026

En las horas previas al anuncio, el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz se había reducido de forma considerable. De acuerdo con datos de seguimiento, solo un número limitado de embarcaciones logró cruzar la zona en los últimos dos días.

Incluso, se reportó que dos buques de carga sancionados atravesaron el estrecho con destino aparente a puertos iraníes, pese al bloqueo impuesto por Washington.

Cabe señalar que este paso marítimo es considerado una arteria clave para el comercio global de hidrocarburos, por lo que cualquier restricción impacta directamente en los mercados energéticos internacionales.

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Un respiro en medio del conflicto

La reapertura del estrecho representa un alivio parcial en medio de un conflicto que ya se extiende por casi siete semanas, marcado por tensiones militares, presión económica y fallidas negociaciones diplomáticas.

Sin embargo, analistas advierten que la medida está condicionada al cumplimiento del alto el fuego, por lo que su continuidad dependerá de la evolución de las conversaciones entre ambas naciones.

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