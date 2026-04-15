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Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana

La presidenta Claudia Sheinbaum fue incluida en la lista TIME100 de las personas más influyentes del mundo en 2026, siendo la única mexicana en el ranking

  • 15
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026 que publica la revista Time, consolidando su presencia en el escenario internacional.

Se trata de la segunda ocasión en que la mandataria aparece en el listado, aunque en esta edición destaca por ser la única mexicana y líder latinoamericana incluida, dentro de la categoría de “Líderes”.

En este apartado comparte espacio con figuras de alto peso político global como Donald Trump, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu y Marco Rubio, lo que refleja el posicionamiento internacional de su gobierno.

Diplomacia y seguridad, claves del reconocimiento

La publicación destaca que la respuesta de la mandataria fue “una lección de diplomacia”.

Entre los elementos que resalta el perfil están los operativos contra el crimen organizado, incluyendo el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la entrega de líderes criminales a autoridades estadounidenses.

También menciona acciones contundentes contra grupos delictivos, como el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el análisis, estas decisiones contribuyeron a reducir tensiones con Washington y evitar una escalada mayor en la relación bilateral.

El texto subraya que uno de los rasgos distintivos de Sheinbaum es su capacidad para combinar un discurso firme en defensa de la soberanía nacional con una estrategia pragmática de cooperación internacional.

Asimismo, resalta su forma de comunicación, caracterizada por la serenidad, lo que, según el perfil, ha sido clave para evitar confrontaciones directas en momentos de alta presión política.

“Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo”, apunta el artículo.


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