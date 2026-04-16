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Internacional

Guerra en Irán es una pequeña intervención y casi termina: Trump

El presidente de Estados Unidos defiendió los ataques a Irán calificando el conflicto como intervención menor tras anunciar la tregua entre Israel y Líbano

  • 16
  • Abril
    2026

Para Donald Trump, la guerra en Irán no es más que una "pequeña intervención", la cual asegura que "está por terminar".

Y es que este jueves, durante un evento en Las Vegas, el presidente de Estados Unidos calificó de este modo la guerra en Medio Oriente, además de afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que Irán desarrollara un arma nuclear.

Además, Trump volvió a defender los ataques contra Irán, afirmando que de no haberlo hecho "ahora tendrían armas nucleares".

Estas declaraciones ocurren horas después de que el propio Donald Trump anunciara un cese al fuego entre Israel y el Líbano de 10 días, después de sostener llamadas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

También adelantó que en los próximos días podría recibir a ambos mandatarios en la Casa Blanca.

A partir de la implementación del cese del fuego, el Líbano adoptará "medidas significativas" para impedir que "Hizbulá y todos los demás grupos armados no estatales y rebeldes" en territorio libanés lancen ataques "de cualquier tipo contra objetivos israelíes", indica un documento divulgado por el Gobierno estadounidense.


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