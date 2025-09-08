Recibe luz verde vacuna rusa contra el cáncer para uso clínico

El anuncio del Centro Gamaleya de Rusia, creador de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, sobre una vacuna terapéutica contra el cáncer, ha despertado interés global, sin embargo todavía existen muchas incógnitas respecto a su efectividad, costos y disponibilidad en países como México.

A diferencia de vacunas preventivas como la del VPH o la hepatitis B, la propuesta rusa es terapéutica, está diseñada para tratar pacientes ya diagnosticados con cáncer.

Se basa en tecnología de ARN mensajero (ARNm) y se personaliza según las características genéticas de cada tumor, lo que la convierte en un tratamiento individualizado.

Actualmente, solo está autorizada para ensayos clínicos en Rusia desde 2025 y no cuenta con registro en otros países, incluido México.

Eficacia aún en estudio

Los primeros resultados son prometedores, aunque limitados. En pruebas preclínicas con roedores, el 80% mostró reducción tumoral y, en algunos casos, desaparición de metástasis, especialmente en melanoma.

No obstante, hasta ahora no existen publicaciones revisadas por pares que confirmen su efectividad en humanos, por lo que la comunidad científica mantiene una postura cautelosa.

Tipos de cáncer en evaluación

El enfoque personalizado abre la posibilidad de aplicarla a distintos tumores, por el momento los ensayos se concentran en melanoma y tumores sólidos resistentes como pulmón, páncreas y riñón.

Además, no hay datos sobre su potencial en cáncer de mama o colorrectal.

Costos y acceso en México

En Rusia, el tratamiento se estima en $3,000 dólares por dosis, aunque el Estado cubriría el gasto para sus ciudadanos, mientras que en México, donde el cáncer causó más de 89,000 muertes en 2022, la llegada de esta vacuna dependería de acuerdos internacionales y aprobación de la Cofepris, algo que aún no está en trámite.

La postura de la OMS

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se ha pronunciado sobre esta vacuna experimental.

Cabe señalar que la OMS únicamente reconoce como preventivas las vacunas contra el VPH y la hepatitis B, que reducen riesgos de cáncer cervicouterino y hepático, respectivamente.

Mientras tanto, la comunidad médica internacional sigue a la espera de resultados clínicos robustos que confirmen si la vacuna rusa realmente representa un avance decisivo en la lucha contra el cáncer.

