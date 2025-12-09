Podcast
Internacional

Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años

Australia prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años y obliga a las plataformas a eliminar sus cuentas o enfrentar multas millonarias

Australia implementó desde la medianoche de este 9 de diciembre una ley sin precedentes que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, dejando a cientos de miles de adolescentes fuera de plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o Snapchat.

Las compañías tecnológicas deberán eliminar las cuentas de usuarios australianos menores de edad o enfrentar multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos.

El gobierno habla de “algoritmos depredadores”

El primer ministro Anthony Albanese defendió la medida como necesaria para proteger a los niños de contenido nocivo y dinámicas de acoso, adicción y violencia.

"Con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales", afirmó Albanese, quien describió las plataformas como “armas” para acosadores y depredadores en línea.

Reacciones divididas: preocupación y escepticismo

El anuncio generó reacciones inmediatas. Muchos padres celebraron la restricción; otros, como el adolescente Layton Lewis, cuestionaron su efectividad:"No creo que el gobierno sepa lo que está haciendo… no tendrá ningún impacto", dijo.

Para familias como la de Mia Bannister, cuyo hijo Ollie se suicidó tras sufrir acoso digital, la ley es un paso necesario.

"Estoy harta de que las redes sociales eludan su responsabilidad", afirmó.

Gigantes tecnológicos critican la norma

Plataformas como Meta, YouTube y TikTok mostraron su inconformidad, asegurando que la prohibición podría llevar a los jóvenes a entornos más peligrosos en internet.

YouTube calificó la medida como “precipitada”, mientras que medios locales señalan que Reddit podría impugnarla ante el Tribunal Supremo australiano.

La ley convierte a Australia en el primer país en imponer una restricción de este calibre, un movimiento que ya observan gobiernos como los de Nueva Zelanda y Malasia.

La propia administración de Albanese reconoce que la aplicación inicial será imperfecta y que muchos adolescentes intentarán evadir la restricción mediante VPN o cuentas falsas.

Las redes serán responsables de verificar la edad de los usuarios. Algunas plataformas utilizarán IA para estimar la edad en fotos, mientras que menores podrán subir identificaciones oficiales para demostrar que tienen más de 16 años.

Aplicaciones como Roblox, Pinterest y WhatsApp quedan exentas por ahora, aunque la lista “está en revisión”, según el gobierno.

El primer ministro difundió un video dirigido a estudiantes:"Empieza un deporte, aprende un instrumento o lee un libro. Lo más importante: pasa tiempo cara a cara con tus amigos y familiares".


