Revela Netanyahu diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó que fue tratado con éxito de un tumor maligno en la próstata, detectado durante una revisión médica posterior a una cirugía por agrandamiento benigno realizada en diciembre de 2024.

De acuerdo con el propio mandatario, la lesión encontrada era menor a un centímetro y se encontraba en una fase temprana, sin presencia de metástasis, lo que permitió una intervención oportuna.

Tratamiento y recuperación

Tras el hallazgo, los especialistas plantearon dos alternativas: mantener vigilancia médica o proceder con un tratamiento inmediato. Netanyahu optó por la segunda opción, al considerar prioritario actuar sin demora ante cualquier riesgo.

El procedimiento aplicado fue de tipo focalizado, dirigido a eliminar completamente el tumor. Según el informe difundido, la intervención fue exitosa y no dejó secuelas, por lo que actualmente el mandatario se considera libre de la enfermedad.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

Estado de salud general

El primer ministro aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas y con evaluaciones médicas dentro de parámetros normales.

Además, descartó complicaciones cardíacas tras la colocación de un marcapasos en 2023.

En su mensaje, destacó que mantiene un estado de salud estable, respaldado por pruebas clínicas recientes y seguimiento médico continuo.

Netanyahu explicó que decidió posponer la publicación de su estado de salud durante aproximadamente dos meses.

Argumentó que la medida buscó evitar posibles usos políticos o propagandísticos de la información en un contexto de tensiones internacionales.

La decisión se dio en medio de un entorno marcado por el conflicto regional, en el que, según indicó, existía el riesgo de que la información fuera utilizada por actores externos.

Durante las semanas previas al anuncio, circularon versiones en redes sociales sobre un posible deterioro en la salud del mandatario, especialmente en momentos clave del escenario político y militar.

Con la difusión del informe médico, esas especulaciones quedaron descartadas, al confirmarse que el tumor fue tratado de manera exitosa y que Netanyahu no presenta complicaciones derivadas.

En su comunicación, el primer ministro subrayó que su decisión de actuar de forma inmediata ante el diagnóstico refleja una postura que también aplica en el ámbito político: enfrentar los desafíos sin dilación.

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