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Internacional

Trump dice que tirador "estaba muy lejos" de él tras el tiroteo

Trump explicó hoy, en una rueda de prensa alrededor de la medianoche en la Casa Blanca, su experiencia durante la evacuación de la cena anual de corresponsales

  • 25
  • Abril
    2026

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó en una conferencia de prensa esta noche que el tirador detenido cuando intentaba infiltrarse en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "estaba muy lejos" de él y lo describió como un "loco". Sin embargo, reconoció que el tirador pudo haber pasado por las puertas del gran salón donde se encontraba.

Trump explicó hoy, en una rueda de prensa alrededor de la medianoche en la Casa Blanca, su experiencia durante la evacuación de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, luego de que un hombre fuera "detenido" tras intentar cruzar el control del evento con un arma larga.

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"El ruido podría haber sido de una bandeja o de una bala", declaró el presidente, que estaba con la primera dama Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Él estaba muy lejos, no se encontraba cerca de cruzar las puertas del salón. "El salón estaba sellado", afirmó el presidente, quien aseguró que el Servicio Secreto manejó este posible intento de asesinato de forma profesional y que el FBI está interrogando a los testigos.

Trump afirmó que el Servicio Secreto actuó de un modo "muy rápido" y, según él, superior al caso del mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024, cuando fue herido por un francotirador.

"Nunca me dijeron que esta era una profesión tan arriesgada. "Si Marco (Rubio) me lo hubiera dicho, quizás habría pasado de esto", bromeó el presidente, que compartió imágenes del agresor arrestado en el suelo después de su intento de atentado.

Trump declaró que el atacante era "un loco" y que había actuado solo, como un "lobo solitario".

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"El hecho de que esto me suceda a mí es impactante, no cambia. Estaba sentado al lado de la primera dama y oí un ruido que creí que era una bandeja; supuse que se había caído. "El ruido provenía de lejos y no llegó a mi zona de ninguna manera", afirmó el presidente.

Tras un enorme desorden y la evacuación urgente del presidente, el vicepresidente, JD Vance y Mike Johnson, que representan la cúspide de poder de la nación, la policía desalojó el Washington Hilton Hotel.


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