Resguardan dos osos encontrados en vivienda de San Pedro

La presencia de dos osos dentro del jardín de una residencia en San Pedro Garza García generó una intensa movilización de corporaciones estatales, en un operativo que se prolongó durante varias horas y que concluyó con el aseguramiento y reubicación de los ejemplares sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida Real San Agustín, en la zona Campestre, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras observar a los animales dentro de una jardinera del inmueble, en una escena poco común incluso para una ciudad acostumbrada a este tipo de avistamientos.

Operativo coordinado y de alta precisión

Tras el reporte ciudadano, al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal de Parques y Vida Silvestre, brigadas ambientales y especialistas en manejo de fauna, quienes desplegaron un operativo que se extendió por más de seis horas debido a la complejidad del rescate.

Los osos permanecían en reposo y sin mostrar agresividad, lo que permitió a las autoridades planear una intervención controlada, evitando cualquier riesgo tanto para los habitantes como para los propios ejemplares.

Durante las maniobras se implementaron protocolos especializados de contención, utilizando equipo adecuado para fauna silvestre, entre ellos jaulas transportadoras y herramientas de manejo seguro, con el objetivo de reducir el estrés de los animales y evitar incidentes.

Además, en el operativo se contó con apoyo técnico de especialistas, incluyendo colaboración académica, para garantizar que la captura se realizara bajo criterios adecuados de conservación.

Captura sin incidentes y traslado controlado

Una vez asegurados, los dos osos fueron colocados en una jaula de contención diseñada para su traslado, lo que permitió retirarlos del domicilio sin contratiempos y bajo supervisión constante.

Autoridades confirmaron que ambos ejemplares eran de tamaño mediano y se encontraban en condiciones estables, por lo que no fue necesario aplicar atención médica especializada durante el proceso.

Posteriormente, fueron trasladados para su liberación en una zona alejada de la mancha urbana, en dirección hacia el sur del área metropolitana.

El avistamiento de osos en colonias de alto nivel en San Pedro y otros municipios del área metropolitana de Monterrey se ha vuelto cada vez más recurrente en los últimos años.

Especialistas señalan que este fenómeno está relacionado con la expansión urbana hacia zonas montañosas y la facilidad con la que los animales encuentran alimento en áreas habitadas, lo que los lleva a descender de su entorno natural.

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