Riesgo nuclear por ataque iraní al sur de Israel

Al menos 39 personas resultaron heridas este sábado tras una oleada de misiles iraníes sobre la región de Dimona, en el desierto de Néguev, en Israel, anunciaron medios locales.

De acuerdo con los reportes más recientes, Teherán lanzó hasta cinco tandas de misiles contra esta zona estratégica como respuesta a bombardeos previos contra sus propias instalaciones nucleares en Natanz.

Dimona no es un blanco cualquiera. En esta región se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, considerado el corazón del programa atómico de Israel.

Aunque el gobierno israelí nunca ha confirmado oficialmente poseer armas nucleares, existe consenso internacional en que este complejo ha sido clave en su desarrollo.

El ejército israelí confirmó que en el "impacto directo de misil" en la localidad de Dimona, en el sur de Israel, se encuentra una instalación dedicada a la investigación nuclear.

Según la información disponible, al menos entre 30 y 40 personas resultaron heridas, la mayoría con lesiones leves. Uno de los misiles logró impactar directamente tras fallar los sistemas de defensa antimisiles israelíes, provocando una gran explosión y se reportaron daños estructurales y escenas de pánico entre la población, con personas heridas al intentar refugiarse.

El video difundido por medios de Israel parece mostrar el momento en que el misil impacta la ciudad de Dimona. En las imágenes, una gran munición cae en picado desde el aire antes de que se oiga una fuerte explosión.

El ataque ha encendido alarmas a nivel internacional debido al riesgo potencial de impactar instalaciones nucleares. Expertos advierten que un daño directo a instalaciones como reactores o depósitos de combustible nuclear podría provocar un desastre incluso mayor que el accidente de Chernóbil, ya que las plantas nucleares no están diseñadas para operar bajo condiciones de guerra.

Efectivos de los servicios de emergencia se han movilizado en las inmediaciones de la zona de Dimona. También reportan que aún siguen cayendo varios fragmentos de misiles y proyectiles de intercepción, lo que hace muy insegura la zona.

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