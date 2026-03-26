Wall Street cierra rojo con inversiones en pausa por conflicto

Wall Street cerró en rojo este jueves mientras los inversionistas continúan pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 1% hasta 45,960 unidades

: baja 1% hasta 45,960 unidades S&P 500 : baja 1.74% hasta 6,477 unidades

: baja 1.74% hasta 6,477 unidades Nasdaq: baja 2.38% hasta 21,408 unidades

Esto sucede luego de que Irán rechazó el plan propuesto por Trump para poner fin a la guerra, lo que incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos.

Pese al rechazo de Teherán, la Casa Blanca aseguró que las conversaciones con Irán siguen siendo "productivas".

Sin embargo, Trump subrayó hoy que aún no tiene claro si hará cumplir el plazo que fijó para que la nación persa abra el estrecho de Ormuz antes del viernes, ya que la decisión dependerá del avance de las negociaciones en curso.

Así cierran el resto de los mercados

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió 4.6%, hasta los $94.48 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán ofrecieran versiones diferentes sobre sus negociaciones y los nuevos ataques de Israel contra la cúpula iraní.

El oro bajó 4%, hasta los $4,359 dólares la onza, y la plata retrocedió un 7%, hasta los $67.31 dólares.

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