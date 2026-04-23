Encuentra niña ajolote mexicano en río de Gales

Un ajolote, especie en peligro crítico de extinción, fue encontrado de forma inesperada en un río de Gales, lejos de su hábitat natural en México.

El hallazgo ocurrió bajo un puente sobre el río Ogmore, donde una niña identificó al animal mientras jugaba cerca de la orilla.

¿Cómo fue encontrado el ajolote en Gales?

La menor, identificada como Evie, de 10 años, se encontraba de campamento con su familia procedente de Leicester cuando observó un pequeño animal refugiado entre las piedras. El ejemplar presentaba heridas en la cola y el vientre.

Tras recogerlo, la niña notó que se trataba de un ajolote de piel pálida y aproximadamente 20 centímetros de largo. Sus padres decidieron interrumpir el viaje y regresar de inmediato a su ciudad, a unos 250 kilómetros, para resguardar al animal.

El ajolote, una especie fuera de su hábitat

Los ajolotes son anfibios endémicos de México, principalmente de los canales de Xochimilco, y se encuentran catalogados en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de su hábitat y la contaminación.

Especialistas analizan el caso del ejemplar

El director del Centro Nacional de ayuda a los reptiles, Chris Newman, señaló que la intervención de la menor pudo haber sido clave para la supervivencia del animal, debido a las lesiones que presentaba.

Por el momento, el ajolote permanecerá bajo resguardo de la familia mientras especialistas determinan el procedimiento adecuado para su cuidado o eventual reubicación.

Comentarios