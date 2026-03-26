Trump afirma que Irán suplica por acuerdo para culminar la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" para dar fin al conflicto en Medio Oriente.

A pocas horas de que expire el plazo anunciado, el mandatario republicano afirmó que él mismo quiere "llegar a un acuerdo".

Durante la segunda reunión del gabinete presidencial del 2026, aseguró que aplastan sus reservas de misiles hasta destruir una de sus bases industriales.

"Durante las últimas tres semanas, hemos estado golpeando las capacidades militares de Irán a un nivel que pocas personas han visto antes [...] Estamos aplastando sus reservas de misiles y drones, destruyendo su base industrial de defensa. Hemos aniquilado su armada por completo. Su fuerza aérea por completo".

Afirma que nunca olvidará que la OTAN le diera la espalda con Irán

También el presidente Donald Trump confesó que se encuentra muy "decepcionado con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), debido a que le dieron la espalda en su ofensiva contra Irán.

"Nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses, recuerden mis palabras. Nunca olvidaremos, como dice la expresión".

Por medio de sus declaraciones, el mandatario republicano calificó a la OTAN como un "tigre de papel".

"Estamos muy decepcionados con la OTAN, porque la OTAN no ha hecho absolutamente nada; y yo siempre he dicho desde hace 25 años que la OTAN es un tigre de papel, pero, lo que es más importante, que nosotros acudiríamos a su rescate, pero ellos nunca acudirían al nuestro. No acudieron a nuestro rescate. Ahora todos quieren ayudar, justo cuando el otro bando ha sido aniquilado dicen: 'Nos encantaría enviar barcos'", se quejó Trump.

También centró algunas de quejas en Reino Unido, después de revelar que se aseguró que brindarían ayuda desde hace varias semanas.

"Simplemente recuérdenlo -advirtió a la OTAN- Recuerden esto dentro de unos meses; recuerden mis declaraciones. Hay una expresión, una gran expresión: 'Nunca olvidar'. Nunca olvidar".

Este mensaje llega después de que, tras la negativa de unirse a su ofensiva para abrir el estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense calificó como "cobardes" por "haber cometido un error muy tonto".

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