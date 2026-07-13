Reafirmó que Estados Unidos se mantendría como 'guardián' del paso petrolero donde se le reembolsará toda la mercancía transportada

Inicio / Internacional / Trump cobrará 20% a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz

Ante el debate sobre quién controla Ormuz, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que cobrará un 20% a todas las embarcaciones que busquen cruzar el estrecho.

A través de redes sociales, el mandatario republicano compartió un mensaje en el que reveló este impuesto económico debido a que se restablecerá el bloqueo iraní.

"El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá ABIERTO, con o sin Irán. Vamos a restablecer el "BLOQUEO IRANÍ", llamado así porque solo impide que los barcos o clientes de Irán entren o salgan".

Previamente, señaló que cualquier colaboración de un país del Golfo contra Washington será considerada un "acto de guerra", amenazó.

Con esto, reafirmó que Estados Unidos se mantendría como "guardián del Estrecho de Ormuz" donde se le reembolsará toda la mercancía transportada, con el fin de llevar a cabo la "tarea de garantizar la seguridad en esta zona tan inestable del mundo".

También señaló que diversos países se vieron beneficiados por sus operaciones, por lo que no dejarán de aplicar sus estrategias porque, según mencionó, "están salvando a su gente".

Diversos medios señalan que esto se da después de que Irán bombardeara los distintos barcos que intentaban cruzar el paso petrolero "sin su permiso", así como sus intentos por reabrirlo a la fuerza tras desatar la guerra en Medio Oriente junto con Israel este 28 de febrero.

EUA e Irán se contradicen sobre quién controla Ormuz

Estados Unidos e Irán afirmaron este lunes que intensificaron sus ataques, pero que ambos controlan el estrecho de Ormuz.

El último intercambio fue desencadenado por el ataque de Irán el domingo contra un buque portacontenedores en el estrecho, debido a que afirma que cuentan con el derecho a gestionar el tráfico a través del estrecho y potencialmente cobrar tarifas de acuerdo con un acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado.