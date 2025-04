Trump congela 2,200 mdd de fondos federales a Harvard

La administración de Donald Trump congeló más de $2,200 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Harvard debido a que el instituto se negara a plegarse a sus exigencias.

Además, el gobierno de Trump criticó a la universidad por sus programas de diversidad, por no vigilar adecuadamente la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros y debido a su supuesta falta de estrategias efectivas para combatir el antisemitismo en el campus.

"¿Quizás Harvard debería perder su estatus de exención fiscal y ser gravada como entidad política si sigue promoviendo la "enfermedad" con fines políticos, ideológicos y terroristas? Recuerden, la exención fiscal depende totalmente de actuar en interés público", aseguró el mandatario federal de Estados Unidos.

Más de $2,200 millones de dólares en subvenciones y $60 millones de dólares en contratos federales.

Falta de medidas efectivas para combatir el antisemitismo y programas de diversidad considerados inaceptables por la administración Trump.

La universidad rechazó las acusaciones y afirmó que la decisión viola la primera enmienda e invade las libertades universitarias reconocidas por la Corte Suprema.

El presidente de Harvard, Alan Garber, declaró en una nota a los miembros de la universidad que considera injustas las restricciones del presidente estadounidense y que seguirán combatiendo el antisemitismo en el campus sin aceptar demandas que consideren injustas.

"Ningún Gobierno debería dictar a qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién deben admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir", indicó Garber.



