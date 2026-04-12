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Internacional

Trump evalúa retomar ataques en plena negociación con Irán

De acuerdo con The Wall Street Journal, la Blanca se encuentra estudiando varias opciones adicionales para desbloquear la negociación de paz

  • 12
  • Abril
    2026

Pese a las negociaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump y sus asesores estarían considerando reanudar ataques "limitados" para desbloquear la negociación de paz, según The Wall Street Journal.

El medio estadounidense citó a varios funcionarios y personas conocedoras de la situación y estas señalan que la Casa Blanca se encuentra estudiando varias opciones adicionales al bloqueo en el Estrecho de Ormuz y, además de los bombardeos "limitados", también se plantea la opción de "reanudar una campaña de bombardeos completa" en Irán.

Sin embargo, el diario también indica que la campaña de bombardeos completa es "menos probable", debido a la potencial inestabilidad en la región y porque Trump tiene "aversión a conflictos militares prolongados".

Otra de las opciones puestas sobre la mesa, según el medio, es un bloqueo de Ormuz "más temporal mientras presiona a sus aliados a asumir la responsabilidad de una misión de escolta militar prolongada a través del estrecho en el futuro".

Además, se menciona que una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, dijo al WSJ que Trump "mantiene todas las opciones adicionales" al bloqueo de Ormuz y consideró que las fuentes están "especulando".

Trump, que ha estado este domingo en Florida jugando al golf, hablando con asesores y dando declaraciones a un programa de Fox News, "sigue abierto a una solución diplomática", según asesores citados por el WSJ, pese a prometer el bloqueo y amenazar con ataques a Irán.

"Detestaría hacerlo, pero son sus plantas de desalinización, de agua, sus plantas de generación eléctrica, que son muy fáciles de atacar", indicó al canal conservador, refiriéndose a los ataques. 


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