Internacional

Irán habría ofrecido a EUA suspender 5 años su programa nuclear

Según The New York Times, Irán propuso detener estas actividades como contrapropuesta a la exigencia de EUA de una suspensión de alrededor de dos décadas

  • 13
  • Abril
    2026

Irán habría propuesto a Estados Unidos suspender por cinco años su programa nuclear durante las negociaciones de paz de este fin de semana en Pakistán.

De acuerdo con The New York Times, funcionarios iraníes y estadounidenses, Teherán propuso detener estas actividades por un periodo de hasta cinco años, como contrapropuesta a la exigencia de Estados Unidos de una suspensión de alrededor de dos décadas, la misma que fue rechazada por Washington.

Además, el medio también informó que Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio enriquecido, en desacuerdo con lo propuesto por EUA de retirarlas del país.

Sin embargo, los funcionarios iraníes habrían propuesto una alternativa: reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.

El diario aseguró que los funcionarios, citados bajo anonimato, advirtieron que esta opción mantiene ciertos riesgos, ya que el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar, lo que sigue siendo un punto de fricción clave entre ambas partes.

Asimismo, se detalló sobre la existencia de la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones, aunque por el momento no se ha concretado ningún plan.


