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Internacional

Se registra tiroteo cerca de Casa Blanca; refuerzan seguridad

Un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca activó un operativo de seguridad, luego de que agentes del Servicio Secreto dispararan contra un hombre armado

  • 04
  • Mayo
    2026

Un individuo resultó herido por disparos de fuerzas del orden este lunes en las inmediaciones de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, una zona altamente vigilada en la capital estadounidense.

Tras lo sucedido, las autoridades pidieron a la población evitar el área mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Sin claridad sobre el estado del herido

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud de la persona lesionada, ni las circunstancias que llevaron a los agentes a abrir fuego.

Tampoco se han revelado detalles sobre la identidad del individuo o si representaba una amenaza directa, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Reporteros fueron resguardados

Como parte del protocolo de seguridad, los reporteros que se encontraban trabajando en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados temporalmente en la sala de prensa.

Dicha medida buscó garantizar la integridad de los comunicadores mientras se controlaba la situación en el exterior del complejo presidencial.

Trump mantiene agenda oficial

Pese al incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó con sus actividades programadas.

El mandatario participó a la misma hora en una ceremonia con pequeños empresarios en la Sala Este de la Casa Blanca, sin que el suceso alterara el desarrollo del evento.

Cabe recordar que el hecho ocurre apenas días después de otro episodio de seguridad registrado el pasado 26 de abril, cuando un hombre armado intentó asesinar al presidente durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en un hotel de Washington.

Aquel incidente obligó a evacuar al mandatario, lo que ha incrementado la preocupación en torno a la seguridad presidencial en Estados Unidos.


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