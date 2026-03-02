Trump promete respuesta tras ataque a embajada de EUA

Después de que se registrara un ataque con drones a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, el presidente, Donald Trump, aseguró que “pronto” se conocerá cuál será la respuesta de su Gobierno.

En declaraciones a la corresponsal Kellie Meyer, del medio digital NewsNation, el mandatario afirmó que la represalia llegará en breve.

De acuerdo con la información compartida por la periodista en su cuenta de X, Trump también señaló que desplegaría tropas en el terreno “solo si es necesario”, aunque evitó precisar qué tipo de acciones por parte de Irán detonarían esa decisión.

El ataque contra la delegación diplomática habría sido perpetrado con dos drones de origen iraní.

BREAKING: I just spoke to President Trump he said you’ll find soon what the retaliation will be for the attack on the U.S. embassy in Riyadh and for the U.S. service members killed.



He also told me he doesn’t think boots on the ground will be necessary. — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) March 3, 2026

Medios locales indicaron que la embajada confirmó que no hubo personas heridas durante el incidente.

El ataque ocurrió horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendara a sus ciudadanos en catorce países de la región —entre ellos Arabia Saudita, Jordania y Líbano— evacuar mientras existieran vuelos comerciales disponibles.

Más temprano, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que continuó atacando bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, además de Israel. Según su comunicado, una decena de drones impactaron la base naval estadounidense de Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como objetivo “uno de los puntos de concentración” de estadounidenses en Dubái.

La Administración Trump adelantó este lunes que mantendrá la ofensiva contra Irán en las próximas semanas, sin detallar qué tipo de acciones se implementarán.

Comentarios