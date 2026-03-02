Podcast
Nuevo León

Tiene FGR nuevo delegado en NL; viene de Reynosa, Tamaulipas

Este relevo forma parte de una reestructuración nacional que incluyó la designación de 11 nuevos fiscales en distintas entidades

  • 02
  • Marzo
    2026

En un movimiento estratégico para fortalecer la procuración de justicia en el estado, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, nombró a José Guadalupe González Guajardo como el nuevo titular de la Fiscalía Federal en Nuevo León.

Este relevo forma parte de una reestructuración nacional que incluyó la designación de 11 nuevos fiscales en distintas entidades, con el objetivo de armonizar la operatividad regional con la visión del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

“Las personas servidoras públicas nombradas cuentan con una sólida formación y experiencia como ministerios públicos, una amplia trayectoria en el ámbito jurídico dentro de la propia institución”, informó la FGR en un comunicado.

González Guajardo llega a la entidad con una trayectoria consolidada dentro del sistema de justicia penal. 

Previo a este nombramiento, se desempeñaba como titular de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en la Fiscalía Federal con sede en Reynosa, Tamaulipas. Su experiencia en una zona de alta complejidad operativa se considera clave para los retos de seguridad que enfrenta actualmente Nuevo León.

Durante la ceremonia de nombramiento, la Fiscal General, Ernestina Godoy, instó a los nuevos funcionarios, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a actuar con profesionalismo y firme compromiso.

“La titular de la FGR también destacó que su función constituye una responsabilidad elevada para enfrentar con integridad, profesionalismo, plena disposición y firme compromiso los retos en la materia. Godoy Ramos destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia en el ámbito de las entidades federativas”, se agregó.

De acuerdo con las autoridades, con esta designación se busca agilizar los procesos de investigación y litigación, asegurando un respaldo institucional total desde la federación para el combate a los delitos de orden federal en la zona metropolitana y el resto del estado.

El nombramiento en Nuevo León destaca dentro de una lista de 11 designaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, donde se priorizaron perfiles con carrera civil y experiencia interna.

Lista completa de designaciones:

Baja California: Teófila González Lozada

Campeche: Margarita Galván Rodríguez

Ciudad de México: Laura Gabriela Chang Marroquín

Durango: Rosalía Juárez Ramírez

Hidalgo: Ana Cristina Maturano Ramos

Jalisco: Enrique Landeros Curiel

Nayarit: Mario Esquivel Ayala

Nuevo León: José Guadalupe González Guajardo

Oaxaca: Damaris Baglietto Hernández

San Luis Potosí: Gabriel Campos Piña

Tamaulipas: Manuel Eduardo León Torres


