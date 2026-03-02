Podcast
Nuevo León

Destacan hospitales del IMSS NL entre los mejores del país

Con rigurosa metodología, dos unidades médicas del IMSS en Nuevo León fueron incluidas por Newsweek entre los 60 mejores hospitales de México en 2026

  • 02
  • Marzo
    2026

La revista Newsweek incluyó a dos unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su ranking anual “Los mejores hospitales de México 2026”. El Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 lograron posicionarse en los lugares 24 y 49, respectivamente, dentro del listado de las 60 mejores instituciones de salud, tanto públicas como privadas, en México, informó en un comunicado el IMSS.

De las 60 unidades médicas mexicanas que ingresaron en la lista, 10 pertenecen al Seguro Social, lo que reafirma el liderazgo del instituto en la atención de segundo y tercer nivel.

¿Cómo se evaluaron los hospitales incluidos en el ranking?

Según la publicación, se evaluó a más de 2,500 nosocomios en 32 países, incluyendo potencias médicas como Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza, además de México. La metodología empleada es considerada una de las más rigurosas del sector, de acuerdo con la revista, ya que se basa en cuatro pilares fundamentales: encuestas a expertos, satisfacción del usuario, métricas de calidad y resultados reportados por el paciente.


