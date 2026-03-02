Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Irán amenaza con incendiar petroleros en el Estrecho de Ormuz

Un general iraní advirtió que no dejarán salir petróleo por el estrecho y atacarán buques, tras ofensiva con drones y misiles en la región

  • 02
  • Marzo
    2026

El conflicto entre EUA, Israel e Irán continúa y uno de los daños colaterales es el sector petrolero, el cual podría verse aún más afectado después de que un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que no dejarán pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz y que se prenderá fuego a cualquier barco que intente cruzar por el canal.

Durante una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 por ciento del crudo mundial, el general de brigada Ebrahim Yabari advirtió que prenderán fuego a "cualquier barco que intente cruzar el estrecho".

“No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región“, continuó el alto cargo del cuerpo militar de élite iraní.

Del mismo modo, Yabari advirtió de que tanto el Ejército como la Guardia Revolucionaria se enfrentarán "con firmeza a cualquier buque ofensivo".

"Los oleoductos también están a nuestro alcance y no permitiremos que los recursos energéticos de la región estén a disposición del enemigo", añadió.

Previo a estas declaraciones, la Guardia Revolucionaria había afirmado que se atacó a un barco petrolero en el estrecho y que fue identificado como "Athens Nova", el cual, supuestamente, era aliado de Estados Unidos.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Dos de estos drones impactaron, según la Guardia Revolucionaria, en este petrolero en el estrecho de Ormuz, aunque se desconoce el alcance de los daños.


