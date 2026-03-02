China respalda a Irán tras ataques de EUA e Israel
El canciller Wang Yi reiteró el apoyo de China a Irán, pidió frenar la ofensiva e instó a países del Golfo a unirse contra la injerencia extranjera
- 02
-
Marzo
2026
Este lunes, el canciller chino, Wang Yi, reiteró el respaldo del país asiático con Irán y la defensa a su soberanía e integridad territorial después de los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron este fin de semana.
Durante conversaciones con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, y con ministros del Golfo y Francia, Wang pidió el cese inmediato de las operaciones militares, evitar una mayor expansión del conflicto y retomar el diálogo.
Además, el canciller chino instó a los países del golfo a unirse para oponerse a la injerencia extranjera.
De acuerdo con un comunicado publicado por el ministerio de China, el país espera que los estados del Golfo refuercen su unidad y desarrollen relaciones con sus vecinos para "mantener su futuro y su destino en sus propias manos".
Del mismo modo, Wang reiteró la postura de China sobre la situación actual en Medio Oriente y expresó su apoyo a Irán en la salvaguardia de sus derechos e intereses.
Asimismo, China instó a Estados Unidos e Israel a detener de forma inmediata las operaciones militares y evitar una mayor escalada de las tensiones para que el conflicto escale y se extienda por la región.
Por último, Wang aseguró que el país cree que, en la grave y compleja situación actual, Irán puede mantener la estabilidad nacional y social, atender las preocupaciones razonables de sus países vecinos y garantizar la seguridad de los ciudadanos e instituciones chinos en Irán.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas