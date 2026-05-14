Trump se volverá a reunir con Xi antes de poner rumbo a EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afronta este viernes la última jornada de su visita de Estado a China, donde sostendrá una nueva reunión con su homólogo Xi Jinping antes de abandonar Pekín rumbo a Washington.

De acuerdo con la agenda oficial, Trump acudirá al mediodía local al complejo gubernamental de Zhongnanhai, sede histórica del liderazgo chino ubicada junto a la Ciudad Prohibida.

En ese lugar se prevé un almuerzo de trabajo entre ambos mandatarios, en un encuentro considerado significativo debido a que el acceso de líderes extranjeros a este recinto es poco habitual y suele interpretarse como una señal de cercanía diplomática.

La visita de Trump a este recinto ocurre en el cierre de una estancia de menos de 48 horas en territorio chino, la segunda que realiza al país asiático tras la efectuada en 2017 durante su primer mandato y la primera desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Taiwán, comercio e Irán dominaron la agenda

El jueves, Xi Jinping y Donald Trump sostuvieron una reunión de más de dos horas en el Gran Palacio del Pueblo, donde abordaron temas estratégicos para ambas potencias.

Durante el encuentro, el mandatario chino advirtió sobre el riesgo de un “choque” o incluso un “conflicto” si la cuestión de Taiwán no es manejada correctamente, reiterando que Pekín considera ese asunto como el punto más delicado en la relación bilateral.

Además, ambos líderes discutieron temas relacionados con:

La guerra en Irán

La reapertura del estrecho de Ormuz

El conflicto en Ucrania

La situación en la península coreana

Comercio bilateral

Inteligencia artificial

Acceso de empresas estadounidenses al mercado chino

Empresarios acompañan la cumbre

La primera jornada de la visita también estuvo marcada por la presencia de destacados empresarios estadounidenses cercanos a las negociaciones.

Entre ellos figuraron:

Elon Musk , director de Tesla

, director de Tesla Jensen Huang , CEO de Nvidia

, CEO de Nvidia Tim Cook, director ejecutivo de Apple

La participación de figuras del sector tecnológico y automotriz refleja el interés de ambas potencias por mantener abiertos los canales comerciales y tecnológicos en medio de las tensiones entre Washington y Pekín.

Sin acuerdos concretos, pero con señales de acercamiento

Hasta el momento, la visita no ha derivado en anuncios de gran alcance; sin embargo, tanto Estados Unidos como China han destacado el tono cordial de las conversaciones.

Las expectativas permanecen centradas en posibles avances sobre comercio, tecnología y la eventual ampliación de la tregua arancelaria pactada en octubre pasado en la ciudad surcoreana de Busan.

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