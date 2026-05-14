EUA extradita desde Colombia a presunto líder del Tren de Aragua

La noche de este jueves, autoridades de Estados Unidos confirmaron la extradición desde Colombia del venezolano José Enrique Martínez Flores, alias “Chuqui”, presunto integrante de alto rango del Tren de Aragua, quien enfrenta cargos relacionados con terrorismo y narcotráfico.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas informó que el sospechoso, de 24 años, fue detenido en Colombia el pasado 31 de marzo de 2025 a petición del gobierno estadounidense y trasladado este jueves a la ciudad de Houston, donde comparecerá este viernes ante una corte federal.

Lo acusan de narcotráfico y apoyo a terrorismo

De acuerdo con la acusación federal, Martínez Flores formaría parte del círculo cercano de la cúpula del Tren de Aragua que opera desde Bogotá, Colombia.

Las autoridades estadounidenses señalan que el presunto líder criminal coordinaba actividades ilícitas como:

Narcotráfico

Extorsión

Prostitución

Asesinatos

Además, el Departamento de Justicia indicó que enfrenta cargos por conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.

Otros líderes también son buscados

La acusación presentada por las autoridades estadounidenses también incluye a otros tres presuntos líderes del Tren de Aragua.

Entre ellos destaca Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo”, quien actualmente figura dentro de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso como “histórico”, al señalar que es la primera ocasión en la que un integrante del Tren de Aragua es acusado formalmente por delitos relacionados con terrorismo.

Trump designó al Tren de Aragua como grupo terrorista

En febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump designó oficialmente al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.

Según Washington, las ganancias obtenidas por el grupo criminal mediante el narcotráfico son utilizadas para financiar operaciones delictivas en distintos países de América Latina y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también recordaron que mantienen recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que permita capturar a líderes de esta organización criminal.

Finalmente, el gobierno de Estados Unidos destacó la colaboración de Colombia en la captura y extradición de Martínez Flores.

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